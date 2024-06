Gleich mehrere in der Straße Untere Hart geparkte Fahrzeuge sind am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr von Unbekannten beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei konnten bislang an sechs Fahrzeugen zugefügte Kratzer festgestellt worden. Wer Schäden an seinem Auto feststellt oder Zeugenhinweise geben kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden, Telefon 06235 4950 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.