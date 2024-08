Der Countdown läuft: Am Wochenende feiert Eisenberg wieder seine Sandhasenkerwe. Auch in diesem Jahr wird den Besuchern von Freitag bis Dienstag so einiges im Stadtkern geboten. Am Montag soll eine alte Tradition wieder aufleben.

Eisenberg. Das Eisenberger Kirchweihfest geht ganz klassisch mit der Kerweeröffnung und einem Fassbieranstich durch Bürgermeister Peter Funck ( FWG) los. Am Freitag, 30. August, um 17 wird dazu auch die Eisenberger Blaskapelle spielen und die Gäste können gespannt sein, wie viele Schläge der Rathauschef wohl brauchen wird, ehe der Gerstensaft sprudelt. Für die Durstigen gibt es 50 Liter Freibier – gespendet von der Eisenberger Brauerei Mammebräu.

Passend zum Bier schließt sich ab 17.30 Uhr das Leberknödelessen bei den Naturfreunden an. Parallel öffnen auch die Buden und Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz im Herzen der Stadt, der wieder zu einer Arena der Geselligkeit, des Nervenkitzels und der Musik werden soll. Es gibt nur eine Regel: Alles ist erlaubt, solange es Spaß macht! Um die ersten Gäste anzulocken, ist hier zwischen 18 und 20 Uhr Happy Hour. Das bedeutet, es gibt vergünstigte Einzelfahrpreise. Um 18.30 Uhr übernimmt DJ Thomas Flierl das Ruder und verwandelt den Marktplatz in einen Dancefloor.

Die Senioren feiern bei Weißwurst

Am Samstag geht es bereits um 11 Uhr mit dem Seniorenfrühschoppen los. Die Stadt lädt dazu wieder ihre älteren Semester ab 65 Jahren zu Weißwurst und Brezeln mit Freibier ein. Sie werden dabei von den Eisenberger Hexen und der Freundesgruppe „Bagaasch“ bewirtet. Für die musikalische Unterhaltung konnte Andreas Sawinski gewonnen werden. Der Frühschoppen soll wieder einen Ort der Begegnung schaffen. Im vergangenen Jahr waren rund 200 Menschen zum gemeinsamen Frühstück samt Plausch zusammengekommen.

Ab 14 Uhr starten die Fahrgeschäfte wieder durch, und abends will die Band The Twins XL die Luft mit fetzigen Beats zum Vibrieren bringen. Die Liveband spielt von 19 bis 23 Uhr. Zu ihrem Repertoire zählt Tanzmusik der 80er und 90er Jahre: Deutschrock, Oldies, aber auch Schlager. Die Nacht soll kurzweilig werden, auch wenn um 23 Uhr mit der Musik Schluss ist. Ausschankende ist um 24 Uhr.

Abends heizt eine Partyband ein

Am Sonntag geht die Party weiter. Alleinunterhalter Kalli Koppold aus Einselthum spielt zum Frühschoppen ab 11 Uhr. Der Kerweplatz öffnet an diesem Tag schon früher: Ab 12 Uhr werden sich die Fahrgeschäfte drehen. Am Abend sorgt dann die Gruppe Magic zwischen 18 und 22 Uhr für musikalische Unterhaltung. Wenn die Partyband loslegt, soll das auch die Letzten dazu verleiten, ihre Tanzbeine zu schwingen.

Der Montag steht im Zeichen einer alten Tradition, die die Eisenberger Unternehmer und Handwerker wieder aufleben lassen wollen: Ab 11 Uhr werden die Angestellten zum Kerwe-Mittagstisch erwartet, und es wird gefeiert. Um 14 Uhr öffnen die Hütten und Vergnügungsstände wieder. Das Highlight des Tages: Die Eisenberger Blaskapelle lädt um 18 Uhr ehemalige Musiker – unabhängig davon, ob sie in einem Verein sind oder waren –, zum Mitmachen ein. Wer Lust hat, kann mit seinem Blasinstrument einen der leeren Stühle auf der Bühne belegen. Der Dienstag gehört den Familien. Ab 14 Uhr locken die Schausteller mit vergünstigten Fahrten – und hoffen auf Kinder und Eltern gleichermaßen.

Einige Haltestellen werden nicht bedient

Wie der VRN mitteilt, ist bis Mittwoch, 4. September, circa 15 Uhr, der Eisenberger Marktplatz gesperrt. Die Abfahrten, die sonst von hier starten, werden für den Kerwe-Zeitraum samt Auf- und Abbau an die Haltestelle „Gemeindehaus“ in der Friedrich-Ebert-Straße verlegt. „Bei Linie 457 entfallen in dieser Zeit die Haltestellen ,Eisenberg – Gienanth‘ und ,Eisenberg – Oerlikon‘ und bei Linie 455 entfällt die Haltestelle ,Eisenberg – Ebertsheimer Straße‘“, heißt es in einer Meldung. Außerdem informieren die Verkehrsbetriebe Leiningerland – Eistal-Bus GmbH, dass zusätzlich ab Freitag, 30. August, 12 Uhr bis Montag, 4. September, 12 Uhr, die Abzweigung Bahnhof nicht bedient wird.