Beim Umwelttag in Otterstadt haben am Samstag mehr als 130 Bürgerinnen und Bürger über zehn Kubikmeter Müll rund um Otterstadt eingesammelt. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) freute sich über das Engagement der Helfenden, darunter auch viele Kinder, und machte darauf aufmerksam, dass es Müll war, den andere unrechtmäßig entsorgt haben.

Das Team des Angelsportvereins rückte schon früh aus, um den Wald im Bereich der Bannweide und des Böllenwörths zu säubern. Der Yachtclub Otterstadt (YCOA) kümmerte sich um den Angelwald. Die CDU, die Grüne kommunale Liste, der Gesangverein Germania und die IG „Kein Öl“ säuberten die Bereiche entlang der Speyerer Straße von der Kurpfalzkaserne über die Fahrlache bis zum Reffenthal, die nahe liegenden Parkplätze und Waldflächen, die Kollerstraße und den Hohen Weg. Das Team „ProWin“ von Sabrina Kloor nahm sich die Bereiche entlang der A61 vor. Den Teams schlossen sich viele Bürgerinnen und Bürger an.

Laut Zimmermann gab es keine besonders kuriosen Funde. Allerdings fiel auf, dass an mehreren abseits gelegenen Stellen im Gebüsch oder in Hainen in Säcken Müll abgelagert worden war, darunter mehrere Säcke mit Textilien.

Ortsgemeinde dankt mit Imbiss und Geschenk für Kinder

Für die Helferinnen und Helfer gab es zum Abschluss einen Imbiss, den Bauhofleiter Markus Spindler mit seinen Mitarbeitern Stefan Löffel und Marc Reinheimer vorbereitet hatte – es wurden auch vegane Speisen angeboten. Die Kinder durften sich ein „Otterstadt T-Shirt“ mitnehmen. Eine besondere Ehrung erhielten das Ehepaar Schillinger und Frau Hofstätter, die freiwillig regelmäßig Müll auf Otterstadter Gemarkung entfernen.

Ortsbürgermeister Zimmermann informierte auch, dass es zuletzt vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung gebe, dass einzelne Anwohner die Wege an ihren Häusern nicht von altem Laub befreien oder Hecken weit aus den Gärten in die Gehwege hineinragen. Zimmermann bittet daher alle Anwohner, die Wege sauber zu halten oder freizuschneiden.