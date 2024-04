Zwei Männer haben versucht, am Mittwochabend gegen 22 Uhr einen Hochsitz in der Nähe des Tierparks Birkenheide in Brand zu setzen. Dabei nutzten sie wohl nach Angaben der Polizei Benzin als Brandbeschleuniger, das sie im Inneren des Hochsitzes ausgegossen hatten und entzündeten. Glücklicherweise entfachte sich das Feuer nicht gänzlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Täter konnten für kurze Zeit beobachtet werden. Die Zeugen erkannten zwei Männer, das Alter schätzen sie nur grob – zwischen 18 und 30 Jahre. Bekleidet war einer mit einer hellen und der andere mit einer dunklen Jacke, beide trugen Wollmützen und Schals.