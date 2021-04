Zwölf Lastwagen haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Freitag zwischen 8 und 14.30 Uhr an der Raststätte Dannstadt-West auf der A61 kontrolliert. In drei Fällen gab es Beanstandungen. Ein Lkw-Fahrer unterschritt den erforderlichen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden, einer hatte die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten und ein Lastwagen wurde wegen gravierender Mängel der Bereifung aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrers ergab die Überprüfung, dass gegen diesen ein Haftbefehl wegen eines Diebstahldelikts bestand. Nach Zahlung der Geldbuße konnte der Haftbefehl außer Kraft gesetzt werden.