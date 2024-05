Die Kreisverwaltung macht eine Umfrage bei Vermietern, um zu ermitteln, wie hoch die Wohnungsmieten im Rhein-Pfalz-Kreis sind und welche Kosten als angemessen bei der Bewilligung von Sozialleistungen gelten. Mit der Erstellung des Datensatzes hat der Rhein-Pfalz-Kreis das Institut Analyse & Konzepte aus Hamburg beauftragt.

In den vergangenen Wochen wurden bereits die bekannten Wohnungsunternehmen im Landkreis befragt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Nun soll eine ergänzende Befragung zufällig ausgewählter Vermieter folgen. Dazu werden in den nächsten Tagen rund 4.000 Fragebögen zur Mietwerterhebung versandt.

Die Datenerhebung liege nicht nur im Interesse der Leistungsberechtigten, sondern auch im Interesse der Vermieter und aller Steuerzahler, so die Mitteilung. Die Daten werden anonymisiert erhoben, der Datenschutz werde zu jeder Zeit gewahrt. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und kostenlos.