Jedes Jahr laufen die Kinder der Kurpfalzschule Dannstadt-Schauernheim zugunsten von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Rund 330 Kinder sind für den guten Zweck gelaufen. Und auch die eigene Schule profitiert vom Engagement der Kinder.

Am 2. Oktober des vergangenen Jahres sind die Kinder der Kurpfalzschule zum Lauf angetreten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Fast 8800 Euro sind dabei der Schule zufolge zusammengekommen. Die Summe wird geteilt: Eine Hälfte geht an Unicef, die andere kann die Kurpfalzschule für eigene Projekte verwenden, zum Beispiel für ein neues Klettergerüst oder die Umgestaltung des Außengeländes.

Unicef-Vertreterin Evelin Ehmann hat sich vor Kurzem bei Schülern und Schulleitung vor Ort bedankt. Die Spende sei bereits an Unicef geflossen. Jetzt habe sie sich persönlich bei den rund 330 Kindern bedanken wollen, die an dem Lauf teilgenommen haben. Beim Kinderhilfswerk der UN stehen jedes Jahr zwei Projekte zur Auswahl. Diesmal ist die Entscheidung zugunsten eines Schulneubaus in Madagaskar, eine Insel vor der Ostküste Afrikas, ausgefallen, sagt Schulleiterin Antje Braun.

Die Kinder hatten sich nach Angaben der Schule im Vorfeld des Laufs Sponsoren gesucht, die ihnen pro gelaufener Runde einen individuell ausgehandelten Betrag gezahlt haben. Am Ende stand die Summe von knapp 8800 Euro fest. „Dabei sind viele der Kinder über sich hinaus gewachsen“, berichtet Schulleiterin Antje Braun. Zu Ehren und zur Freude ihres Gastes Evelin Ehmann hatten Kinder der Kurpfalzschule mit ihren Körpern den Namen Unicef auf dem Boden des Schulhofes nachgebaut. Das ganze Schulteam freut sich schon jetzt auf den Lauf 2024, mit dem sie wieder möglichst viele Spenden für das Kinderhilfswerk sammeln möchten.