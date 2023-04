Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die alte Heizung pfeift auf dem letzten Loch.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Stefan Veth (CDU) am Dienstagabend dem Verbandsgemeinderat Dannstadt-Schauernheim zu den Zustand der Anlage in der Kurpfalzschule beschrieben. Es müsse dringend Ersatz her. Doch welches System wäre für den Gebäudekomplex am sinnvollsten?

Im Frühjahr waren die beiden Heizkessel, die es zusammen auf eine Leistung von ungefähr 500 Kilowatt brachten, schon einmal ausgefallen. Damals gelang es einer externen Fachfirma,