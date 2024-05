Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Otterstadts Bürgermeister Bernd Zimmermann die Kinder der Kita Abenteuerland am Dienstag fragt, wie lange es ihren Kindergarten schon gibt, gehen bei vielen beide Arme mit abgespreizten Fingern hoch: Zehn Jahre ist es her, dass die erste kommunale Kita der Gemeinde an den Start ging. Von der Küche sollen bald auch Senioren profitieren.

1,5 Millionen Euro hat der Bau der Kita Abenteuerland in der Mannheimer Straße gekostet, blickt Bürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) zurück, nachdem die Kinder ihrem Kindergarten ein Geburtstagsständchen