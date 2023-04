Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Planung des neuen Kindergartens in Holzbauweise hat der Ortsgemeinderat Beindersheim am Dienstag einstimmig das Darmstadter Architektenbüro werk.um beauftragt. Dieses war am Ende der einzige Bieter bei der Ausschreibung.

Für rund 643.000 Euro wurde dem Darmstädter Unternehmen die Planung des Objekts, des Tragwerks und der technischen Ausrüstung des Neubaus am Bobenheimer Weg übertragen. „Wir sind froh,