Um für einen guten Zweck zu spielen, haben sich am Freitag in der Neuen Kreissporthalle erneut Freizeitfußballer von Schifferstadter Vereinen und Gruppierungen getroffen. Der Turniersieg bei „Kicken für Iquique“ ging an die Familien-Fußball-Gemeinschaft (FFG) Schwarz.

Moderator Karlheinz Steck vom Organisationsteam der Kolpingfußballer informierte über die jahrzehntelange Unterstützung aus Schifferstadt für das Kinderheim des verstorbenen Steyler Missionars Paul Oden in Iquique in Chile. In seinem Grußwort hob der Erste Beigeordnete, Patrick Poss ( CDU), die Bedeutung des Benefizturniers hervor, das im Veranstaltungskalender fest verankert ist. Vorstand Gerhard Weimer wünschte dem Turnier einen „verletzungsfreien und torreichen“ Verlauf, was mit 85 Treffern erfüllt wurde. Die medizinische Abteilung hatte in diesem Jahr mehr zu tun, konnte aber die vielen kleinen Verletzungen schnell behandeln.

Auch die Handballer spielen Fußball

Die Zuschauer konnten sich über viele Tore freuen, vor allem bei den Platzierungsspielen. Die rote Laterne ging an das junge Team der Messdiener. Im Spiel um Platz sieben bezwangen die Leichtathleten die Stadtkapelle mit 5:2. Platz fünf belegte die Spielgemeinschaft Stadtwerke/Feuerwehr/Stadtverwaltung nach einem 4:0-Sieg über die Jungs vom Forum Delta. Im kleinen Endspiel siegten die Kolping-Herren gegen die Jungkolping mit 2:1 im Neun-Meter-Schießen. Sieger wurde die Familien-Fußball-Gemeinschaft (FFG) Schwarz mit einem 5:1-Sieg über die Handballer, die zeigten, dass sie nicht nur das Spiel mit den Händen beherrschen.

Besonders erwähnenswert war laut Veranstalter die Spielgemeinschaft Stadtwerke/Feuerwehr/Stadtverwaltung, die in Unterzahl angereist war und kurzfristig Spieler nachgeordert hatte. „Andere hätten abgesagt, wie es bei Turnieren nicht unüblich ist. Das macht den Unterschied bei unserem Benefizturnier,“ lobte Organisationsmitglied Karl Teutsch. Der Spendenbetrag liegt bei 5200 Euro.