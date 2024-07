Unbekannte haben im Bereich Am Goldberg in Füßgönheim am Dienstag, 9. Juli, um 22.44 Uhr mehrere Kabelrollen in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um vorsätzliche Brandstiftung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 9632773, oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.