Er wollte unbedingt mal den Eiffelturm sehen. So haben Angehörigen einen Anhaltspunkt geliefert, wohin der Ausflug eines 13-Jährigen führen könnte. Gegen 22.40 Uhr am Montag wurde der Bewohner einer Schifferstadter Jugendeinrichtung laut Polizei als vermisst gemeldet. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Ausreißer per Zug unterwegs sein könnte. In Zusammenarbeit mit Landes- und Bundeskriminalamt sowie der französischen Polizei lief eine internationale Fahndung an. Noch in der Nacht wurde der Junge wohlbehalten in einer Pariser Metro-Station gefunden und in Obhut genommen Ob er den Eiffelturm gesehen hat, ist unklar. Er wurde zurück in seine Schifferstadter Wohngruppe gebracht, das Jugendamt ist über den Vorfall informiert und steht im Austausch mit den französischen Behörden.