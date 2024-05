Am Sonntagmorgen ist in den Wertstoffhof in Mechtersheim eingebrochen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, trennten die bislang unbekannten Täter ein Zaunelement auf. Hierdurch verschafften sie sich Zutritt zum Gelände und durchsuchten Wertstoffbehältnisse. Die genaue Schadenshöhe lasse sich noch nicht beziffern, sei aber Gegenstand der laufenden Ermittlung. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch 06232 1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.