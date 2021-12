Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht Station in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, gibt es von 9 bis 17 Uhr im Zentrum Alte Schule im Ortsteil Dannstadt die Möglichkeit zum Impfen. Es besteht die Möglichkeit für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung – und zwar ohne Termin und ohne Anmeldung. Wer sich impfen lassen möchte, braucht laut Verbandsgemeindeverwaltung lediglich seinen Personalausweis sowie – falls vorhanden – seinen Impfpass. Impflinge werden zudem gebeten, ihre Krankenversicherungskarte mitzubringen. Da immer erst kurzfristig feststehe, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, wird geimpft, so lange der Vorrat reicht. Die Verbandsgemeinde will am Impftag auf ihrer Facebookseite regelmäßig über Wartezeiten und Impfstoffmenge informieren.