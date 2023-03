Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Corona-Fallzahlen steigen derzeit wieder von Tag zu Tag. Umso wichtiger, dass sich nun viele Menschen gegen das Virus impfen lassen. Am Freitag sind mehr als 400 Impfwillige in die Eckbachhalle in Großniedesheim gekommen, um sich ihren Piks abzuholen. Verbandsbürgermeister Michael Reith (SPD) plant bereits eine Wiederholung der Aktion.

Der rote Impfbus steht zwar auf dem Parkplatz, geimpft wird aus praktischen Gründen aber in der Sporthalle. So werden Anmeldung, Aufklärungsgespräch, Impfung und Wartezeit an einem Ort erledigt.