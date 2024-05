Die Stadt Bad Dürkheim will den Kooperationsvertrag mit dem Verein Kulturparkett kündigen. Dann können Kulturpassinhaber aus der Metropolregion ab 2025 nicht mehr kostenlos Veranstaltungen in der Kurstadt besuchen. Und die jetzt rund 90 Berechtigten in Bad Dürkheim haben keinen Anspruch mehr auf Konzerte, Theater- und Museumsbesuche in der Region. Dagegen regt sich Widerstand beim Verein und den ehrenamtlich Tätigen in der Kurstadt. Stattdessen will die Stadt ein anderes Angebot für Bedürftige schaffen. Im Stadtrat war der Entschluss kritisiert worden.