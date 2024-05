Aus Anlass des Stadtfests 750 Jahre Stadtrechte für Landau und als Vorbote eines zweiten Bands des Wimmelbuchs Pfalz präsentieren der Designer Stefan Hitschler aus Rhodt und der Verlag Lipplerbookz in Kooperation mit der Stadt Landau ein 1000er-Wimmelpuzzle mit dem beliebten Motiv des Landauer Wochenmarktes aus dem Wimmelbuch. Das von der Illustratorin Diana Lazaru gezeichnete Wimmelbild zeigt viele alltägliche Wochenmarkt-Geschichten und die pure Pfälzer Lebensfreude, heißt es in einer Pressemitteilung. Da findet man Turteltauben auf dem Dach des Rathauses, eine Touristengruppe vor dem alten Kaufhaus, eine ungeduldige Besucherin in der Warteschlange oder den bekannten Landauer Künstler Xaver Mayer. Das Puzzle ist auf 1000 Stück limitiert, für Kinder ab 10 Jahren geeignet und wird am Samstag, 18. Mai, auf dem Landauer Wochenmarkt präsentiert und verkauft.

Von jedem verkauften Puzzle geht ein Euro an die Landauer Tafel. Die hoffentlich 1000 Euro werden im Herbst übergeben, so das Verlegerpaar Lippler. Ab sofort ist das Puzzle auch im lokalen Handel erhältlich. Alle Verkaufsstellen sind auf dem Instagram-Kanal von Wimmelbuch Pfalz zu finden (@wimmelbuch.pfalz).