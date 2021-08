Beim Agility-Turnier des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Speyer-Dudenhofen, am Wochenende im Dudenhofener Wald ging es für Mensch und Tier wieder sportlich zu. Trotz langer Corona-Pause zeigten die Hunde auf dem Platz gute Leistungen.

„Das ist unser erstes Agility-Turnier nach zwei Jahren coronabedingter Pause“, sagte Wilhelm Münch, Vorsitzender vom Schäferhunde-Verein. Die Hunde fieberten ihrem Einsatz entgegen und waren kaum zu bremsen: Sie flogen förmlich über die Hindernisse, sausten mit enormer Geschwindigkeit durch die Tunnel und schlängelten sich fix im Slalom. Zu sehen waren die unterschiedlichsten Rassen, vom Border Collie bis zum Affenpinscher. Verlernt hatten die Hunde nichts. Lediglich an der Feinabstimmung, dem Wechsel über und durch die Hindernisse, habe noch gearbeitet werden müssen, sagte Teilnehmerin Anna Lang. Die 28-Jährige aus Deidesheim startete in der höchsten Klasse A3 mit ihrer dreijährigen Border Collie-Hündin Cailien, die auch im Jumping sehr erfolgreich war.

Training zu Hause „schwacher Ersatz“

Die 52-jährige Martina Ernst aus Dudenhofen hat mit ihrem vierjährigen Papillon Dumbo das erste Mal an einem Agility-Turnier teilgenommen – und das schon erfolgreich. Sie siegte in der Klasse A0 und Second Chance A0 bei small. „Mit Dumbo habe ich vor zwei Jahren mit dem Training angefangen“, erzählte sie. Nach der längeren Pause habe sie im Mai wieder mit dem Training begonnen. „Dumbo war begeistert, als es wieder losging, und ich war sehr überrascht, dass wir beide so gut abgeschnitten haben“, sagte sie. „Als wir nicht beim Verein an den Geräten üben konnten, haben wir zu Hause trainiert, was natürlich ein schwacher Ersatz ist.“

Margarete Lang, Trainerin im Verein und Sportwartin, hat die Veranstaltung organisiert. Nach ihren Angaben waren am Samstag 81 und am Sonntag 90 Teilnehmer gemeldet worden. Der Verein habe ein Hygienekonzept entwickelt, das mit der Kreisverwaltung Ludwigshafen abgestimmt worden sei. „Wir haben daher auf Abstand geachtet, nicht gegrillt und auch kein Salatbuffet aufgestellt“, erklärte sie.

Intelligentes Anreisesystem

Wer seinen Parcours beendet hatte, reiste nach der Siegerehrung wieder ab, wer später am Parcours teilnahm, reiste später an. „Daher waren längst nicht mehr so viele Menschen wie bei den Turnieren vor Corona anwesend“, erklärte der Vereinsvorsitzende Münch. Die meisten Teilnehmer seien aus Vereinen in der Umgebung, wie Otterstadt, Karlsruhe, Mannheim und Hockenheim gekommen, manche aber auch mehr als 100 Kilometer angereist.