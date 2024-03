Am Montagnachmittag ist auf der B9 ein Hund überfahren worden. Die Französische Bulldogge ist laut Polizei gegen 14.15 Uhr ihrem Herrchen während eines Spaziergangs entlaufen. Im Baustellenbereich der B9 überquerte der Hund die Fahrbahn und wurde von einem unbekannten Fahrzeug erfasst. Die Autobahnmeisterei Ruchheim und die Autobahnpolizei Ruchheim betreuten das Tier, bis es die Tierrettung schließlich zu einem Tierarzt bringen konnte. Nach Angaben der Autobahnpolizei hat die Französische Bulldogge den Unfall überlebt. Die Polizei bittet den Fahrer des Unfallautos oder etwaige Zeugen, sich unter Telefon 06237 9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de zu melden.