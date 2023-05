Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Störche auf Wiesen, Störche am Himmel. Im Rhein-Pfalz-Kreis ein gewohntes Bild. In diesem Jahr gibt es aber weniger Nachwuchs, sagt das Storchenzentrum der Aktion Pfalzstorch. Die Situation für die Tiere ist durchaus schwierig. Und in diesem Jahr kam noch ungünstiges Wetter dazu.

Immer wieder sind sie in den vergangenen Wochen zu sehen: Störche treffen sich in größeren Gruppen, um auf gemähten Wiesen im Rhein-Pfalz-Kreis nach Futter zu suchen. Wer sich