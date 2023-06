Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In weitere Flächen fürs Gewerbegebiet Dannstadt-Ost und in die geplante Kita in der Haardstraße werden die Dannstadt-Schauernheimer dieses und nächstes Jahr das meiste Geld investieren. Und hoffentlich auch welches einnehmen.

Der erste Bauabschnitt des erweiterten Gewerbegebiets ist bereits fertig, der zweite soll nun möglichst bald folgen. Für das Erschließen des Geländes von der Angelstraße