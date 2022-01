Mehrere Hühner haben Unbekannte in der Nacht von 19. auf 20. Januar aus einem Tiergehege im Boligweg in Dudenhofen gestohlen. Das ist laut Polizei jetzt bekannt geworden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Boligwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.