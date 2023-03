Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist schon seit über zwei Jahren in Betrieb, aber wegen Corona wird es jetzt erst offiziell der Freiwilligen Feuerwehr Heuchelheim übergeben: das Mannschafts- und Gerätehaus in der Hauptstraße. Am Samstag wird mit viel Unterhaltung gefeiert.

Wir erinnern uns: Im alten Feuerwehrhaus in der Kirchenstraße ging es so eng und unkomfortabel zu, dass es nicht mehr zum Bild einer modernen und für den Nachwuchs attraktiven Brandschutztruppe