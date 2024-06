Die Polizei sucht einen Autofahrer, der an Fronleichnam in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr ein Auto in Meckenheim angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Wie die Beamten mitteilen, beschädigte der Fahrer den vor der Gaststätte in der Rödersheimer Straße geparkten Wagen und richtete einen Sachschaden von 5000 Euro an. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch (06324 9330) in Verbindung zu setzen.