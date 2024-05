Mit bekannten und neuen Gesichtern tritt die Wählergruppe Grüne Liste Neuhofen (GLN) bei den Kommunalwahlen am 9. Juni an. Die GLN ist seit fünf Jahren im Gemeinderat vertreten und stellt seit November mit Thomas Behrendt den Ersten Beigeordneten in der Ortsgemeinde. Die GLN engagiert sich nach eigener Aussage für den Schutz der Badeseen. Wichtig seien außerdem die Erweiterung der Rehbachschule, die Ganztagsbetreuung der Grundschüler und die Errichtung eines neuen Bauhofs.

Die Liste

Wolfgang Berger, Daniel Hager, Thomas Behrendt, Marta Klöter, Ulla Tückhardt, Peter Reiter, Martina Behrendt, Renate Berger.