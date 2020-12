Die protestantischen Kirchengemeinden Dannstadt und Assenheim haben in Anbetracht der Corona-Infektionszahlen ihre für den Heiligen Abend geplanten Gottesdienste abgesagt. In Rödersheim-Gronau wird gefeiert – unter strengen Auflagen.

Die Gottesdienste waren, wie berichtet, auf den Sportplätzen des Turnerbundes in Assenheim und der Grundschule in Dannstadt vorgesehen. „Nach eingehenden Beratungen haben die beiden Presbyterien schweren Herzens diese Entscheidung getroffen“, sagt der Pfarrer beider Gemeinden, Stefan Höhn. In der aktuellen Situation stehe man als Kirchengemeinde vor der Herausforderung, die individuelle Verantwortung jedes Besuchers und die des Veranstalters abzuwägen. Im Ergebnis waren die Gremien mehrheitlich gegen einen Gottesdienst in dieser Dimension. Auch wenn dieser im Freien stattgefunden hätte, habe man es in der jetzigen, schwierigen Situation als problematisch empfunden. „Mit unserem ,Weihnachten aus de Dutt’, die in Hochdorf-Assenheim und Dannstadt an alle unsere Gemeindemitglieder verteilt werden, möchten wir jeden persönlich ansprechen und in Zeiten, in denen das Fest nicht im gemeinsamen Gottesdienst beginnen kann, Weihnachten in die Häuser bringen“, sagt Pfarrer Höhn.

Mit Maske in der Kirche

Die protestantische Kirchengemeinde Rödersheim-Gronau bietet an Heiligabend zwei Gottesdienste mit Pfarrer Christian Mundt an: um 15 und 16 Uhr in der protestantischen Kirche zu Gronau. „Es gelten strengste Corona–Bedingungen. Wir behalten die Masken die ganze Zeit auf und wir singen nicht“, heißt es. Zwingend ist eine Anmeldung – Uhrzeit, Name und Anschrift, Personenzahl, Telefon, E-Mail – zu richten an Presbyterin Annemarie Krämer, Hochdorfer Straße 16, Telefon 06231/647, E-Mail: annemariekraemer@t-online.de.

Gottesdienste aus der Pfarrei Meckenheim / Rödersheim–Gronau können im Internet aufgerufen werden (www.evkirche-meckenheim.de). Es wird ein Gottesdienst für Erwachsene und einer für Kinder zum Heiligabend eingestellt.