Schnelles Internet mittels Glasfaser-Technologie wird bald auch in Neuhofen verfügbar sein. Im September hatte die Ortsgemeinde beschlossen, dass das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ den Glasfaserausbau in der Gemeinde übernehmen soll.

Realisiert wird das aber nur, wenn sich ein Drittel der Haushalte im Ort auch dafür entscheidet, einen Vertrag mit „Deutsche Glasfaser“ zu unterschreiben. Wer das gleich am Anfang macht, spart sich die Kosten für die Anschlussgebühr in Höhe von knapp 800 Euro und zahlt im ersten Jahr für den Highspeed-Anschluss 25 Euro im Monat, danach wird es teurer.

Die Vertragslaufzeit für Privathaushalte geht zwei Jahre, erklärt Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP), der es gerne gesehen hätte, wenn diese Bedingungen auch für die Anschlüsse der gemeindeeigenen Gebäude gelten würden. Doch die sind 60 Monate an den Vertrag gebunden. Dennoch hat sich der Gemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, die Anschlüsse der gemeindeeigenen Gebäude wie Kitas, Schulen, Otto-Ditscher-Haus, Rathaus oder Neuer Hof auf Glasfaser umstellen zu lassen, schließlich habe die Gemeinde da eine Vorbildfunktion. Dadurch wird die Down- und Upload-Geschwindigkeit deutlich höher. Allerdings werden Glasfasernutzung und Telefonie für die gemeindeeigenen Gebäude auch doppelt so teuer: Das kostet dann 15.250 Euro pro Jahr statt 7150 Euro.