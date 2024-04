Der Projektchor der Germania besteht weiter und begibt sich für sein nächstes Konzert auf Europareise. Nach Angaben der Germania-Vorsitzenden Sonja Regenauer findet am Donnerstag, 4. April, um 18.30 Uhr ein erstes Treffen im Germania-Sängerheim am Lindenplatz statt. Willkommen sind alle, die Freude am Singen haben beziehungsweise in Gemeinschaft musikalisch aktiv sein möchten. „Wir sind offen für männliche und weibliche Stimmen. Kinder sind ebenfalls herzlich eingeladen“, sagt Regenauer. Der Chor wird von Ulrike Müller geleitet. Bei diesem Projekt begeben sich die Sängerinnen und Sänger auf eine musikalische Reise durch europäische Länder, studieren zum Beispiel deutsche, spanische, italienische und ukrainische Lieder ein.

Die Germania hat vor mehr als einem Jahr einen Projektchor ins Leben gerufen, um die Zukunft des 120 Jahre alten Gesangvereins zu sichern. Das Konzert im März, das nach etwa einem Jahr Probezeit stattfand und unter dem Motto „Klassik trifft Rock“ stand, traf auf große Zustimmung. Laut Regenauer bleiben die meisten Sängerinnen und Sänger dem Chor für das jetzt beginnende neue Projekt erhalten.