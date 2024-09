Der Gemeindeverband Bündnis 90/Die Grünen lädt für Samstag, 21. September, zum Mitmachen am „World-Cleanup-Day“ ein. An ausgewählten Stellen sollen Mülle gesammelt und damit ein Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Welt gesetzt werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am 72-Stunden-Platz in Dannstadt. Infos unter E-Mail ov-dannstadter-hoehe@gruene-rlp.de oder unter Telefon 06231 916717.