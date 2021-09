In der Nacht auf Sonntag ist es zwischen zwei Gästen einer privaten Gartenparty in Dudenhofen zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der eine, ein 21-Jähriger aus dem Ort, dem anderen, einem 19-jährigen Speyerer, mit der Faust ins Gesicht schlug. Laut Polizei wurde der Jüngere leicht verletzt. Die Party wurde nach dem Vorfall durch den Gastgeber beendet. Den Schläger erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.