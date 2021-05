Zu gerne hätten Alexander Krieger und Helmuth Schöpf vom Förderverein des ASV Waldsee zur Fußball-EM wieder Public Viewing in der Sommerfesthalle angeboten. Bei der letzten WM war das ein voller Erfolg. Die Corona-Pandemie hat dem Vorhaben erwartungsgemäß einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb haben sich die beiden eine Erste-Hilfe-Aktion für das Fußballgucken zu Hause ausgedacht. Am ersten EM-Spieltag – dem 11. Juni – können sich Fußballfans zwischen 17 und 19 Uhr im Drive-In am Rasenplatz des ASV Waldsee eine „ASV-EM-Dutt“ abholen. Für 20 Euro gibt es zwei Flaschen Mallersdorfer Vollbier, ein ASV-Bierfest-Glas, ein kleines Brot der Konditorei Christmann, zwei Gedriggelde und zwei kleine Meisterfrikadellen vom Wurstwerk Krieger, Mikrowellenpopcorn, zwei EM-Fanartikel und eine ASV-EM-Stoff-Dutt. Fürs Spiel Deutschland gegen Portugal am 19. Juni soll es dann Fisch sein. Zwischen 16 und 17 Uhr gibt´s im Drive-In ein gebackenes Zanderfilet für acht Euro und gegen Aufpreis Remoulade, Brötchen oder Kartoffelsalat. Dutt und Fisch müssen vorbestellt werden. Das geht bis Donnerstag, 3. Juni, unter em2021@asv-waldsee.de oder 06236 54758.