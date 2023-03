Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Netzbetreiber Amprion, der in Lambsheim ein großes Umspannwerk besitzt, will die mehr als 80 Kilometer lange Freileitung zwischen Bürstadt in Hessen und Wörth am Rhein modernisieren. Derzeit werden die Kommunen, die davon tangiert werden, um Zustimmung zum Planfeststellungsverfahren gebeten.

Von der Region Frankenthal aus verläuft die Stromleitung über Dannstadt-Schauernheim und Lustadt bis in die Umspannanlage Maximiliansau. Sie sei eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen