Recht zügig lagen am Montagmittag alle Meldungen aus den zehn Bobenheim-Roxheimer Stimmbezirken vor. Die Wahlhelfer hatten am Sonntagabend die einfache Auszählung der Listenstimmen erledigt,

Grüne und SPD verlieren, CDU und FWG gewinnen Sitze. Die Gemeinderatswahl in Bobenheim-Roxheim fällt nicht aus dem Rahmen der pfalzweiten Kommunalwahlergebnisse und trotzdem ist ihr Ergebnis interessant. Wie die vier Gruppen abgeschnitten haben und was ihre Führungskräfte dazu sagen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

