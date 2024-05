„Ein Glücksfall“ von Regisseur Woody Allen ist der nächste Film, der in der Reihe Frauenkino der Gleichstellungsbeauftragten im Rex-Kino-Center in Schifferstadt am 5. Juni gezeigt wird. Karten für den romantischen Thriller können reserviert werden.

In „Ein Glücksfall“ (Originaltitel „Coup de chance“) geht es um Fanny (Lou de Laâge) und Jean (Melvil Poupaud). Beide haben laut Ankündigung die Voraussetzungen, um als ideales Paar durchzugehen: Sie sind beruflich erfolgreich, leben in einer wunderschönen Wohnung in einem der besten Viertel von Paris und scheinen immer noch wie am ersten Tag ineinander verliebt zu sein. Doch als Fanny zufällig ihrem alten Schulkameraden Alain (Niels Schneider) über den Weg läuft, ist sie sofort hin und weg. Die beiden kommen sich näher. Und die Ehe droht zu zerbrechen. Jean setzt einen Detektiv auf seine Frau an und will Alain verschwinden lassen.

Der Eintritt kostet neun Euro und beinhaltet laut Veranstalter ein Glas Sekt. Beginn im Rex (Zeppelinstraße 6) ist um 20, Einlass ab 19 Uhr. Reservierte Karten müssen bis 19.30 Uhr abgeholt werden. Reservierung unter Telefon 06235 9299840 oder unter rex-schifferstadt.de.