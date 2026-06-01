Der Jugendtreff Schifferstadt veranstaltet am Freitag, 20. Juni, wieder sein „Chill & Fun“-Event. Von 15 bis 22 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Spielen und Mitmachaktionen.

Zu den Angeboten gehören unter anderem Arcade-Automaten, eine Fotobox, eine Fußballdartscheibe sowie eine Chillout-Lounge. Ab 20 Uhr wird zudem der Dancefloor eröffnet. Bis 22 Uhr sorgt ein DJ für Partystimmung.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Jüngere Kinder können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilnehmen. Auf dem gesamten Gelände gilt Alkoholverbot. Der Eintritt ist frei.