Rentner mögen die Männer der Kabs-Truppe der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen vielleicht allesamt sein. Mit Ruhestand im wörtlichen Sinn haben sie allerdings nicht viel am Hut. In diesem Jahr waren die rüstigen Stechmückenbekämpfer wieder richtig gefordert. Und es ist ein neues Problem aufgetaucht, dessen Gefährlichkeit noch niemand so recht einschätzen kann.

Acht Hochwasserwellen habe es auf dem Rhein in diesem Jahr gegeben, blickt Karl-Heinz Schreiner zurück auf ein arbeitsreiches Jahr. An so etwas konnte sich selbst bei der