Die DLFH Aktion für krebskranke Kinder Verband Pfalz veranstaltet am Samstag, 20. April, in Limburgerhof einen Flohmarkt für jedermann. Dinge die zu Hause nicht mehr gebraucht werden, können dabei verkauft werden. Neuwaren sind den Veranstaltern zufolge nicht erlaubt. Wer Interesse hat und noch Informationen braucht, kann sich unter der Telefonnummer 06236 461659 oder per E-Mail an dlfh-flohmarkt@gmx.de bei den Organisatoren melden.

Der Flohmarkt findet von 10 bis 15 Uhr im Kultursaal des Rathauses (Ortszentrum) am Burgunder Platz in Limburgerhof statt. Der Veranstalter bietet im Foyer alkoholfreie Getränke, Kaffee und Kuchen an. Der Erlös kommt der Aktion für krebskranke Kinder zugute.