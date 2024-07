Sie ist vermutlich die älteste noch lebende Einöderin. Am Freitag feierte Irma Schuberth ihren 100. Geburtstag. Die RHEINPFALZ war zum Dreistelligen zu Besuch.

Geboren wurde Irma Schuberth im sogenannten Honigeck, einer Stelle in Einöd vor dem ehemaligen Hotel-Restaurant „Einöder Hof“, heute Restaurant „Saigon“. Dort, wo heute eine dreieckige Verkehrsinsel ist, stand vor 100 Jahren das Geburtshaus der Jubilarin, welches die Wehrmacht um das Jahr 1939 allerdings zusammen mit weiteren Nachbarhäusern abreißen ließ, um Platz für den Bau des Westwalls zu schaffen. Irma Schuberth machte eine kaufmännische Ausbildung, lernte Buchhaltung genauso wie Stenografie. Zuerst arbeitete sie bei der Bahnspedition und Kohlenhandlung Keil in Homburg, später in der öffentlichen Verwaltung.

Bekannt war Irma Schuberth vor allem in Sportlerkreisen. Bis Anfang der 1950er Jahre hat sie in Einöd Feldhandball gespielt, zusammen mit anderen jungen Frauen, deren Vorname mit „I“ begann, bildete sie den damals berüchtigten „I-Sturm“ der fast schon vergessenen Sportart. „Wir haben damals sogar gegen Saar 05 gewonnen“, erinnert sich die Jubilarin noch heute an einen herausragenden sportlichen Erfolg der Einöder Feldhandballerinnen. Aber auch Tennis und Skifahren waren ihre Leidenschaften. Und im Fußball war sie viel unterwegs, obwohl sie selbst nicht spielte. Doch ihr Mann, Karl Schuberth, war eingefleischter Fußballer und vor allem Sportrichter beim Sportgericht des Deutschen Fußballbundes. So erlebte die heute 100-Jährige sowohl die Fußball-Weltmeisterschaften 1978 in Argentinien als auch 1990 die in Italien sozusagen aus der ersten Reihe. Aber auch an Alpin-Skitouren auf Fellen in den Hochalpen erinnert sie sich gerne. Außerdem war eines ihrer Hobbys der eigene Garten, den sie lange Jahre kultivierte und pflegte.

Sonntags besucht sie immer die Familie in wechselnder Besetzung. Irma Schuberth hat zwei Söhne, fünf Enkel, zwei Urenkel und ein dritter Urenkel ist gerade im Anmarsch. Auf die Frage, was ihr Geheimnis ist, um bis ins hohe Alter körperlich und geistig fit zu bleiben, antwortet Irma Schuberth: „viel Bewegung und gesundes Essen“. Im Garten macht sie noch, was geht und sie kocht sich auch noch selbst. Bis sie 90 war, ist sie sogar noch Auto gefahren, hat ihren Führerschein allerdings freiwillig abgegeben, nachdem sie auf der Rückfahrt vom Globus-Einkaufsmarkt an einer Baustelle eine Warnbake gestreift hatte. „Das hätte ja auch ein Mensch sein können“, sagt sie einsichtig. Um auf dem Laufenden zu bleiben, liest Irma Schuberth nach eigenen Angaben täglich die Tageszeitung.