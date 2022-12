Kinder werden in den ersten Lebensjahren stark durch die Bindung und Beziehung zu ihren Eltern geprägt. Je sorgenfreier die Eltern diese Zeit erleben, desto besser ist die Aussicht auf eine feste Bindung und eine unbeschwerte, gesunde Kindheit. So formuliert die Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung die Leitidee für ihr 2013 gegründetes Familienpatenprojekt.

Die Praxis: Menschen, die Freude am Umgang mit Kindern haben und sich gern auf Neues einlassen, schenken einer Familie in herausfordernder Lebenssituation circa zwei Stunden Zeit pro Woche und entlasten so die Eltern. Sie unterstützen und ermutigen, sind Gesprächspartner, nehmen etwaige größere Probleme wahr und vermitteln dann gemeinsam mit den Projektkoordinatorinnen professionelle Hilfe.

Die ehrenamtlichen Paten benötigen ein erweitertes Führungszeugnis, sind bereit zu Basisschulung, Fortbildungen sowie regelmäßigen regionalen Treffen und werden über eine Kooperation des Landkreises mit dem Nova Familienzentrum Neuhofen haftpflichtversichert. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite www.familienpaten-rhein-pfalz-kreis.de. Dort wurde auch eine Möglichkeit geschaffen, wie sich Familien untereinander vernetzen können.

Die Projektkoordinatorin für den Westen des Landkreises heißt Silvia Burre und ist unter Telefon 0160 93387117 zur erreichen. Constanze Eichhorn betreut den Osten und hat die Nummer 0175 4955627.