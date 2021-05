Bei einem Unfall in der Berghauser Straße in Dudenhofen ist am Pfingstmontag um 10.30 Uhr ein Fahrradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 48-Jährige auf dem Radweg in Richtung Römerberg unterwegs, als eine 56-jährige Autofahrerin in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte und dabei den Radfahrer übersah. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und stürzte auf die Motorhaube des Autos. Er verletzte sich und wurde im Krankenhaus untersucht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 1200 Euro.