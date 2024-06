Die Ampel scheint nicht nur im Bund, sondern auch in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ein Auslaufmodellzu sein. Vor allem grüne Verluste kosten der Konstellation die Mehrheiten in Ratsgremien. SPD und FDP wurden vom Wählerweniger abgestraft und feiern sogar Erfolge. Die CDU-Ergebnisse fallen in die Kategorie durchwachsen. Grund zur Freude hat die FWG.

VG-Rat: Ampel abgewählt

Die Ampel-Koalition im Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen hat ihre Mehrheit verloren. Statt wie bisher auf 20 kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur