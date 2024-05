Ein fünfjähriger Junge ist am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Junge um 14.05 Uhr im Ostring mit seinem Kinderrad aus der Hofeinfahrt auf die Fahrbahn gefahren. Eine 61-jährige Autofahrerin konnte aufgrund ihrer vorausschauenden Fahrweise noch bremsen, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, berichten die Beamten.

Das Kind wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Ein bislang unbekannter Mann konnte den Unfallhergang beobachten. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.