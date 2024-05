Schwere Verletzungen hat sich ein 35-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um die Mittagszeit mit seiner Yamaha auf der B427 aus Dahn kommend in Richtung Dahn-Reichenbach unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und die sich rechte Schutzplanke fuhr. Als Unfallursache nennt die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit.

Der Motorradfahrer blieb auf der Fahrbahn liegen. Mit einem Rettungshubschrauber kamm der 35-Jährige ins Krankenhaus. Das kaputte Zweirad musste abgeschleppt werden.