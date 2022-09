Früher Nachmittag, fünf Promille, aber noch auf den Beinen: Am Mittwoch ist ein 60-jähriger betrunkener Mann auffällig geworden, der auf einem Grundstück in der Speyerer Straße Arbeiter störte. Der Besitzer informierte die Polizei, die den Mann bereits von früheren Einsätzen her kannte. Weil der Alkoholpegel sehr hoch war, ließen die Beamten den 60-Jährigen zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus bringen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs wurde weitergeleitet.