„Wir verstehen uns noch, wie zwei Alte“, sagt Hans Dell aus Schauernheim und schmunzelt. Und seine Frau Elfriede ergänzt: „Man muss sich halt aneinander anpassen.“ Am Mittwoch, 4. November, sind die beiden 65 Jahre verheiratet – dabei war der Start ins Eheleben gar nicht so einfach.

Vor allem für die junge Frau, war doch der Onkel von Hans Dell gegen die Hochzeit. „Ich war halt kein Bauremädchen“, erzählt die 84-Jährige. Hans Dell war früh in den landwirtschaftlichen Betrieb seines Onkels gekommen, den er später auch übernahm und zu einem der größten in Schauernheim ausbaute. „Landwirtschaft war mein Leben“, schwärmt der 87-jährige. Seine große Leidenschaft war das Mähdrescherfahren: „Ich hatte den ersten Mähdrescher im Ort.“ Damals hatte er eine Marktlücke entdeckt und übernahm bald in der ganzen Umgebung Lohndresch-Aufträge. „Damit habe ich dann auch Geld zusammengespart, um meiner Frau ein Dirndl zu kaufen, das gefiel mir so gut“, erinnert sich Hans Dell.

Kennengelernt haben sich der gebürtige Schauernheimer und die aus Neunkirchen/Saar stammende Elfriede Scheer auf dem Hof. Sie war Haushaltshilfe bei einem Dannstadter Tierarzt. „Da kam sie immer zu uns und hat Milch geholt“, erzählt er. Getraut wurden die damals 19-Jährige und der 22-Jährige dann 1955 im damaligen Bürgermeisteramt von Schauernheim. „Da gerade gegenüber“, sagt Hans Dell und zeigt aus seinem Wohnzimmerfenster. „Ich musste noch extra volljährig gemacht werden“, berichtet Elfriede Dell und verrät weiter: „Wir mussten damals heiraten, haben das aber niemanden gesagt“. Die kirchliche Trauung fand in der Klosterkirche Herz-Jesu in Neustadt-Hambach statt. Als sie vor fünf Jahren diamantene Hochzeit feierten, kehrte das Ehepaar mit seiner Familie noch einmal dorthin zurück – in die Klosterkirche, wo alles begann.

Urlaube waren nicht drin

Die Hochzeit wurde damals, wie in den 1950er-Jahren üblich, mit der Familie im Elternhaus von Hans Dell gefeiert – „mit Fleisch, gutem Kuchen und Kaffee“, erzählt Hans Dell. „Viel Arbeit hat es in jungen Jahren gegeben, wir haben es nicht einfach gehabt“, blicken beide auf die Anfänge in der Landwirtschaft zurück. „Ich habe zum Beispiel meiner Frau das Melken gelehrt, und sie musste auch mit ins Feld Kartoffeln stecken.“

In seiner knapp bemessenen Freizeit hat Hans Dell Fußball gespielt, ist gerne Motorrad gefahren und war aktiver Sänger beim Männergesangverein. Er war auch ein leidenschaftlicher Tänzer. „Aber als die Kinder da waren, hat meine Frau gesagt: Du bleibst daheim“, erzählt Hans Dell und lächelt. 1956 wurde Waltraud, 1957 Alfred, 1960 Peter, 1967 Thomas und 1971 Manuel geboren. Elfriede Dell sei mit Leib und Seele Hausfrau und Mutter gewesen und kümmerte sich außerdem um Garten, Haus und Hof. Dort gab es auch viele Tiere – von Pferden bis zu Hühnern. Und Hans Dell ging mit seinen Söhnen fast jeden Samstag auf Reitturniere: „Das war eine schöne Zeit.“ Urlaube waren da nicht drin, dafür aber der jährliche Besuch des Wurstmarktes in Bad Dürkheim, der aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde.

Seit das Paar 1995 den landwirtschaftlichen Betrieb aufgegeben hat, kümmert es sich um Haus und Garten. Die Feier der eisernen Hochzeit mit den fünf Kindern, sieben Enkeln und drei Urenkeln wird wegen der Corona-Beschränkungen auf später verschoben, erzählen sie. Aber Hans Dell hat ja noch viel vor: „Ich möchte 100 Jahre alt werden und wünsche mir, dass meine Frau und ich uns weiterhin so gut verstehen“.