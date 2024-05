Mit deutlicher Verzögerung werden weitere Flüchtlinge nach Bobenheim-Roxheim kommen. Der Containerstandort Kleinerweg sollte ursprünglich bereits Ende April oder Anfang Mai in Betrieb gehen. Noch immer aber sind die Container leer. Wie Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage am Dienstag mitteilte, sollte in dieser Woche die offizielle Schlüsselübergabe der Firma an die Gemeinde stattfinden. Dass trotz der Fertigstellung des kleinen Containerdorfs aber noch niemand einziehen wird, liegt vor allem an der fehlenden Baugenehmigung seitens der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis. Die zuständige Bauabteilung teilte am Freitag auf Anfrage mit, dass für das laufende Bauantragsverfahren noch nicht alle Stellungnahmen der Fachbehörden eingegangen seien. Erst wenn diese vorlägen, könne der Antrag genehmigt werden. Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, „dass Genehmigungen für Unterbringungen von Asylsuchenden in der Kreisverwaltung immer vorrangig behandelt werden“.

Der Containerstandort war nötig geworden, weil der Gemeinde der Platz für vom Kreis zugewiesene Flüchtlinge ausgeht. Eine im Dezember wiedereröffnete Sammelunterkunft war nach wenigen Wochen bereits mit rund 50 Menschen voll belegt. In das Containerdorf könnten weitere 45 Personen unterkommen. Weil die Prognose der zu erwartenden Flüchtlingszahlen Ende 2023 nach unten korrigiert wurde, hat Bobenheim-Roxheim bisher keine weiteren Standorte für Container geplant.