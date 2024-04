Es tut sich was auf dem Gelände der Knieshalle in Bobenheim-Roxheim. Seit Kurzem stehen dort die ersten Container, in die demnächst weitere Geflüchtete einziehen sollen. Allein die Baugenehmigung fehlt der Gemeinde bislang noch. „Die Kreisverwaltung hat alle nötigen Unterlagen“, teilt Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Er rechne „stündlich“ damit, dass die Genehmigung bei der Gemeindeverwaltung eingehe. Parallel dazu werde an der Einrichtung der Container gearbeitet. Müller hält weiter an dem Ziel fest, hier Ende April oder Anfang Mai die ersten Geflüchteten einziehen zu lassen. Einmal eröffnet, sollen dort bis zu 45 Menschen eine provisorische Unterkunft erhalten. Weitere Containerdörfer sollen nach derzeitigem Stand nicht folgen. Ende vergangenen Jahres hatte die Gemeinde befürchtet, aufgrund damals prognostizierter Flüchtlingszahlen, mehrere Containerdörfer errichten zu müssen. Die wieder eröffnete Sammelunterkunft im Pfalzring mit einer Kapazität von rund 55 Plätzen ist seit März voll belegt.

