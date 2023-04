In Fußgönheim wird nun doch eine Packstation der Deutschen Post DHL Group aufgestellt, aber nicht, wie ursprünglich gewünscht, beim Bürgerhaus oder auf dem Kerweplatz, sondern auf dem Gelände des Discounters Aldi am Weisenheimer Weg.

Der Paketdienst wollte an der Westseite des Bürgerhauses eine Packstation installieren. Das hatten die Mitglieder des Gemeinderats abgelehnt, da dadurch das Bürgerhaus optisch beeinträchtigt würde. Als Alternative für einen Standort wurde unter anderem der Kerweplatz vorgeschlagen.

Wie Ortsbürgermeister Jochen Schubert (FWG) in einer Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderats am Mittwoch mitteilte, hat das Unternehmen nun einen Antrag für das Aufstellen einer Packstation am Weisenheimer Weg vorgelegt. Grundsätzlich wäre dafür eigentlich keine Genehmigung erforderlich, die sei nur notwendig, weil der laut Bebauungsplan vorgeschriebene Abstand zum Gebäude des Discounters nicht eingehalten werde. Die Packstation soll auf der Nordseite des Gebäudes stehen. Schubert und Martina Fickler (CDU) meinten übereinstimmend, dass ihnen zwar lieber wäre, wenn der Standort einer Packstation zentraler im Ort und leichter mit dem Fahrrad zu erreichen wäre, doch generell sei es von Vorteil für die Bürger, wenn in Fußgönheim eine Packstation vorhanden ist. Dem Antrag wurde zugestimmt. Die endgültige Entscheidung muss die Bauabteilung der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises treffen.