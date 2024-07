Das Regenbogenfest zu Gunsten von Menschen mit HIV und Aids hat in Mannheim eine lange Tradition. 2003 übernahm der Verein Benefiz-Rhein-Neckar die Organisation. Am Samstag, 3. August, findet von 15 bis 22 Uhr die achte Neuauflage dieser Traditionsveranstaltung am OEG-Citybeach, Friedrichsring 48, in Mannheim statt.

Das Showprogramm auf der Citybeach-Bühne macht auf einernstes Thema aufmerksam, das in den letzten Jahren immer weniger Präsenz in der Öffentlichkeit fand: AIDS. Mit den Spenden unterstützt der Verein zum einen die Präventionsarbeit, zum anderen die Versorgung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS in der Metropolregion. Durch das Programm führt die Travestiekünstlerin Dolly Dornfelder zusammen mit Vorstandsmitglied Dieter Camilotto.

Die Mannheimer Coverband Easy Five steuert Rock-Klassiker bei, zeitlose Balladen, lateinamerikanische Rhythmen bis hinzu aktuellen Charthits. Zudem kommt das Ukulayers Trio sowie die Niagara-Band, die Musik im Stile von Carlos Santana spielt, dem charismatischen Erfinder des Latin-Rock. Für die musikalischen Übergänge zeichnet in diesem Jahr DJ Moja verantwortlich. Und Travestie darf beim Regenbogenfest nicht fehlen: Daphne Deveraux und Miss Frida zeigen ihre Kunst der Verwandlung – gemeinsam mit Kollegin Dolly Dornfelder.

Um die Arbeit des Vereins Benefiz Rhein-Neckar zu unterstützen, verzichten alle Künstlerinnen und Künstler auf eine Gage. Das HIV-Netzwerk Metropolregion Rhein-Neckar und der Aidshilfe AK Ludwigshafen informieren vor Ort über ihre Arbeit.

Im Netz

www.regenbogenfest.de